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ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ...

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Trump offers welcome news amidst rising fuel prices
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (FIle Photo/AP)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 3, 2026 at 10:47 AM IST

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ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀਆਂ ਈਂਧਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਯੂਰਪ ਹੁਣੇ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।" ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀਆਂ ਈਂਧਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ

ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡੀਜ਼ਲ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡੀਜ਼ਲ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ "ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ "ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।" ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਸਟਾਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਘਰੇਲੂ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਰਕੀਟ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਡੀਜ਼ਲ ਬਾਲਣ ਆਵਾਜਾਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਭਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

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