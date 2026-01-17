ETV Bharat / international

ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼, ਫੌਜ ਕੀਤੀ ਤੈਨਾਤ... ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਛਿੜੀ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ!

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

SAVE GREENLAND FROM AMERICA
ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ, ਬੁੰਡੇਸਵੇਹਰ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (AFP)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 17, 2026 at 10:38 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨੂਕ: ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖੇਤਰ, ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੇਂਸ-ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ ਨੀਲਸਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ MAGA ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ "ਮੇਕ ਅਮਰੀਕਾ ਗੋ ਅਵੇ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਸਨ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ

ਏਐਫਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਟੇਕਓਵਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਆਰਕਟਿਕ ਟਾਪੂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਪਨਹੇਗਨ ਗਏ ਸਨ।

ਟਰੰਪ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਰਹੇ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਰਕਟਿਕ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ।

ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਦੋ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਫਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ਡੈਨਿਸ਼ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਨੇ ਵੀ ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ "ਆਰਕਟਿਕ ਐਂਡੂਰੈਂਸ" ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂਯੂਕ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ, ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਰਮਨੀ ਨੇ 13 ਸੈਨਿਕ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਭੇਜੇ

ਯੂਰਪੀ ਰੱਖਿਆ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਜਰਮਨ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਆਰਕਟਿਕ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਟਾਪੂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਠੀਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਾਈਕਲ ਵਾਲਟਜ਼ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ।

ਇੱਕ ਏਐਫਪੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੂਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਆਰਕਟਿਕ ਦਬਦਬਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀ ਹੈ?

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਸਾਪੇਖਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਰਕਟਿਕ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਫੌਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਵੱਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ

ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦ ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੇ 57,000 ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਵੱਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਨੂਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਮੈਰੀ-ਸੋਫੀ ਪੇਡਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ, ਟਰੰਪ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਰਕਰਾਰ

ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਫੌਜੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਸ ਖਣਿਜ-ਅਮੀਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਡੈਨਿਸ਼ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜੇਨਸ-ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ ਨੀਲਸਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

TAGGED:

EUROPEAN MILITARY MISSION
GREENLAND
US PRESIDENT DONALD TRUMP
GREENLAND PROTEST AGAINST TRUMP
SAVE GREENLAND FROM AMERICA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.