ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਕਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, "ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ"
ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਕੇਤ। ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮਾਸਕੋ 'ਤੇ "ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ" ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
By AFP
Published : November 26, 2025 at 1:17 PM IST
ਪੈਰਿਸ: ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਸਕੋ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ "ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ" ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 28-ਨੁਕਾਤੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ "ਇੱਛੁਕਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ" ਦੇ 30 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰੂਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਕੋ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸੰਸਕਰਣ 'ਤੇ "ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ" ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜੇਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕਰੇਨੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਵ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ "ਸੀਮਾ" ਦੇ "ਮਜ਼ਬੂਤ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜ" ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ," ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰੜੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੜਾਈ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕੀਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਧਮਾਕੇ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਆਖਰੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।"
"ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ "ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ" ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।" ਜੇਕਰ 2022 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੰਗ ਜੰਗਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੱਠਜੋੜ ਮੈਂਬਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੋਰਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੂਸੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ "ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ" ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ "ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ" ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ 'ਤੇ "ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ" ਹੈ। ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ "ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ" ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋਵੇ। "ਪਰ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰੂਸ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।"