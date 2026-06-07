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ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਮ ਦਰ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਰਾਵਟ 'ਤੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀ ਜਨਮ ਦਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ।

SpaceX CEO Elon Musk
ਸਪੇਸਐਕਸ ਸੀਈਓ ਐਲਨ ਮਸਕ (file photo-ANI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 7, 2026 at 5:25 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਟਦੀ ਜਨਮ ਦਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਹੁਣ ਸਥਿਰ ਆਬਾਦੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਪੇਸਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ?

ਐਲਨ ਮਸਕ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਣਨ ਦਰ (TFR) 1.9 ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਸਥਿਰ ਆਬਾਦੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 2.1 ਦੀ ਜਣਨ ਦਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ (1.9) ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਮਸਕ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨ AF ਪੋਸਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਣਨ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਣਨ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ

AF ਪੋਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕੁੱਲ ਜਣਨ ਦਰ (TFR) ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 2.3 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1.9 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਹੁਣ 1.2 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ?

ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 2.1 ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਬਾਦੀ ਫੰਡ (UNFPA) ਦੀ 2025 ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਆਬਾਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ 1.9 ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2.1 ਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ, ਔਸਤਨ, ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਓਨੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1.46 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਬਾਦੀ ਫੰਡ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ, ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਜਲਦੀ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੰਭੀਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਵਧਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਨਮ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਜਨਮ ਦਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

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