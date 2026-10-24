ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਆਲੂ ਸੀ ਮਸਕ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ 442 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਖਰਚ
ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੱਸਟ ਰਾਹੀਂ ਪੈਕਸਟਨ-ਸਹਾਇਕ 'ਲੋਨ ਸਟਾਰ ਲਿਬਰਟੀ ਪੀਏਸੀ' ਨੂੰ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
By ANI
Published : October 24, 2026 at 1:54 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 2026 ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬਪਤੀ ਅਤੇ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਨੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹਾਂ 'ਤੇ 442 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਦ ਹਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਤ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੇਸਲਾ ਅਤੇ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਮਸਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ "ਅਮਰੀਕਾ ਪੀਏਸੀ" (ਸੁਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ) ਵਿੱਚ 76.8 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਸਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 442 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਪੀਏਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਸਕ ਨੇ 2024 ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਯੋਗਦਾਨ 366 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਸਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖਰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸਾਸ ਸੈਨੇਟ ਦੌੜ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇੜਿਓਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੌੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਨ ਪੈਕਸਟਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਮਜ਼ ਟੈਲਾਰਿਕੋ ਨਾਲ ਹੈ।
ਸੀਬੀਐਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਤ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਸਕ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫੰਡ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ $158 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਫੰਡ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਸੁਪਰ ਪੀਏਸੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਹੀ ਰਕਮ ਟੈਕਸਾਸ-ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਪੈਕਸਟਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਐਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਸਕ ਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ $75 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ $83 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਦਾਨ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਸੈਨੇਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫੰਡ ਦੇ ਕੁੱਲ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ।
ਮਸਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੱਸਟ ਰਾਹੀਂ ਪੈਕਸਟਨ ਪ੍ਰੋ-ਪੈਕਸਟਨ ਲੋਨ ਸਟਾਰ ਲਿਬਰਟੀ ਪੀਏਸੀ ਨੂੰ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ ਕਾਂਗਰੇਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫੰਡ (ਹਾਊਸ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਪਰ ਪੀਏਸੀ) ਵਿੱਚ $20 ਮਿਲੀਅਨ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ $10 ਮਿਲੀਅਨ, ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ $2 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਸਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹਾਲੀਆ ਖਰਚ ਮਸਕ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਉਸਨੇ 2024 ਦੇ ਚੋਣ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ $250 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਕ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ।
ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੇਟਿੰਗ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 1990 ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਹੈ।