ETV Bharat / international

ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ: ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 57.5% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ

'ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਰਸ਼ੀਆ' ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਡੂਮਾ ਵਿੱਚ 450 ਵਿੱਚੋਂ 324 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

RUSSIA STATE DUMA ELECTION RESULT
ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ (ANI)
author img

By ANI

Published : September 21, 2026 at 8:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮਾਸਕੋ (ਰੂਸ): ਰੂਸ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ "ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਰਸ਼ੀਆ" ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਟੇਟ ਡੂਮਾ (ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ) ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 57.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ

ਸੀਐਨਐਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਰਸ਼ੀਆ" ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਡੂਮਾ ਚੋਣ ਹੈ।

ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਰਗ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਐਨਐਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਰਸਾਏਗੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਲਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।"

ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਐਨਐਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ (ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ) ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲੀ ਵਿਰੋਧ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਰੂਸ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ, ਯਾਬਲੋਕੋ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਘੀ ਪਾਰਟੀ-ਸੂਚੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਫੌਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਪੁਤਿਨ ਖੁਦ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ 2030 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਰਸ਼ੀਆ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 450 ਸਟੇਟ ਡੂਮਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 324 ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫੌਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ।

ਸੀਐਨਐਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਸਕੋ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰੋਨ ਸੁੱਟੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਇਹ ਹਮਲੇ ਉਦੋਂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਰਗੇਈ ਸੋਬਯਾਨਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹਮਲੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ 56.66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ

ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ 56.66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਐਨਐਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਡੂਮਾ ਦੀਆਂ 450 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਵੰਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੂਚਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ (ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ) ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰੂਸੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਰੂਸੀ ਰਾਜਦੂਤ ਡੇਨਿਸ ਅਲੀਪੋਵ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਰੂਸੀ ਰਾਜਦੂਤ ਡੇਨਿਸ ਅਲੀਪੋਵ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰੂਸੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨੱਈ ਅਤੇ ਗੋਆ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਟੇਟ ਡੂਮਾ (ਸੰਸਦ) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

TAGGED:

RUSSIA ATTACKS UKRAINE ELECTIONS
PARLIAMENTARY ELECTIONS IN RUSSIA
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਰਸ਼ੀਆ
ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਚੋਣਾਂ
RUSSIA STATE DUMA ELECTION RESULT

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.