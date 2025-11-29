ETV Bharat / international

ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਅੱਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 8 ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ 128 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਵਾਈ ਸੀ ਜਾਨ

ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਸਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

HONG KONG FIRE
ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਅੱਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 8 ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ (ANI)
By ANI

Published : November 29, 2025 at 7:33 AM IST

ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ: ਸੁਤੰਤਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਮਿਸ਼ਨ (ICAC) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਈ ਪੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਫੁਕ ਕੋਰਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ICAC ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

'42 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ'

ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਾਤਕ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 128 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਐਨਐਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 128 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 200 ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ 42 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ।

'ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ'

ਸੀਐਨਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ ਤਾਂਗ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 79 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਤਾਈ ਪੋ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਈ,। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ 200 ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।

'ਸ਼ੱਕੀ ਕਤਲੇਆਮ'

ਵਾਂਗ ਫੁਕ ਕੋਰਟ, 1983 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, 1,984 ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4,000 ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਠ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਜਾਲ ਅਤੇ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਨਹੂਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਗ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਛੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਪੁਲਿਸ ਨੇ "ਘੋਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ" ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ।

'ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ'

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਸਟਾਈਰੀਨ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਲ ਅਤੇ ਕੈਨਵਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੀਐਨਐਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। "ਇਹ ਪੋਲੀਸਟਾਈਰੀਨ ਬੋਰਡ ਬਹੁਤ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ," ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਂਡੀ ਯੇਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਐਨਐਨ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖਿੜਕੀਆਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ "ਅਸਾਧਾਰਨ" ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸ਼ਿਨਹੂਆ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, HKSAR ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ-ਵਿਆਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (ANI)

