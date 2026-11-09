ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ: ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰ, 7 ਮੌਤਾਂ, 125 ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਗੀਜ਼ਾ-ਫਯੂਮ ਰੇਲਗੱਡੀ, ਕਾਹਿਰਾ-ਅਸਵਾਨ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਡੱਬੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ।
Published : November 9, 2026 at 7:02 AM IST
ਅਲ-ਅਯਾਤ: ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਹਿਰਾ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 125 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕਾਹਿਰਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 52 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (32 ਮੀਲ) ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਗੀਜ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਲ-ਅਯਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਫਯੂਮ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਰੇਲਗੱਡੀ, ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਅਸਵਾਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਈ।
ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਗੀਜ਼ਾ-ਫਯਯੂਮ ਰੇਲਗੱਡੀ ਕਾਹਿਰਾ-ਅਸਵਾਨ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਡੱਬੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਆਮ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਲ-ਅਯਾਤ (al-Ayyat) ਦੇ ਕਫ਼ਰ ਗਿਰਜ਼ਾ (Kafr Girza) ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਇਮਨ ਗਮਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੁਰੰਤ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਗਮਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਲਗਭਗ 80 ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਯਾਤਰੀ ਖੜ੍ਹੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਬੇਨੀ ਸੁਏਫ (Beni Suef) ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਲ-ਵਾਸਤਾ (al-Wasta) ਸੈਂਟਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਡੀ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਧੂੜ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਫਯੂਮ (Fayyoum) ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਫਰਹਾ ਗਮਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਪ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ "ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਾਂ ਸਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।" ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੇਲ-ਫੱਤਾਹ ਅਲ-ਸਿਸੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਿਸਰ ਰੇਲਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੇਨਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਰੇਲ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ 2002 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਹਿਰਾ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਮਿਸਰ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।