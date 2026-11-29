ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫਾਰਨੀਆਂ 'ਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ
LOS ANGELES EARTHQUAKE: ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੈਨਹਟਨ ਬੀਚ ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
Published : November 29, 2026 at 2:21 PM IST
ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 5.0 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ (USGS) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਨਹਟਨ ਬੀਚ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮੀਲ (ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਦਰਜਨਾਂ ਝਟਕੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਪਾਸਾਡੇਨਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੋਜ਼ ਬਾਊਲ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਾਕਸ ਹਿੱਲ ਗਿਆ।
106 ਸਥਾਨਕ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ
ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿਚਕਾਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਚ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ। ਮੈਨਹਟਨ ਬੀਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਿੰਟਾਂ, ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ 106 ਸਥਾਨਕ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ। ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੇਅਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੈਰਨ ਬਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।' ਕੈਰਨ ਬਾਸ ਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਬਚਾਅ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢੱਕੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹਿੱਲਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੁਕੋ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੁਕਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ,"।
ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੈਨਹਟਨ ਬੀਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ
ਅਮਰੀਕੀ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ (USGS) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੈਨਹਟਨ ਬੀਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਛੋਟੇ ਝਟਕੇ ਆਏ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝਟਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।