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ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ, ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਤੀਬਰਤਾ 5

ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

EARTHQUAKE TREMORS NEPAL
ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ, ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਤੀਬਰਤਾ 5 (IANS)
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By ANI

Published : September 9, 2026 at 8:37 AM IST

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ਕਾਠਮੰਡੂ: ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 5.0 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੂਚਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰਾਤ 9:38 ਵਜੇ (IST) ਆਈ। ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ 29.022° ਉੱਤਰ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਅਤੇ 83.978° ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ 143 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੇਪਾਲ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਭੋਟੇ ਕੋਸ਼ੀ ਨਦੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੰਘੀ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨੇਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1,366 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 4,077 ਲਾਪਤਾ ਹਨ।

ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 533 ਪੁਰਸ਼, 339 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 502 ਅੰਸ਼ਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 102 ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, 1,147 ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ (4,077) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲਾਪਤਾ ਨੇਪਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,469 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2,907 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 562 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲਾਪਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 598 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 269 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 329 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਨੇਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਯਤਨਾਂ ਨੇ 9,254 ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6,380 ਪੁਰਸ਼, 2,824 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 50 ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 3,030 ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 2,698 ਡੀਐਨਏ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,286 ਨਮੂਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 1,412 ਨਮੂਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, 1,310 ਅਣਪਛਾਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7,975 ਨੇਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ 65 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ 25 ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।

ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 158 ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 43,943 ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 600 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

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ਨੇਪਾਲ ਭੂਚਾਲ
ਕਾਠਮੰਡੂ ਭੂਚਾਲ
FLOODS IN NEPAL
EARTHQUAKE TREMORS NEPAL

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