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ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ 'ਤੇ ਭੂਚਾਲ, ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ

ਉੱਤਰੀ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ 6.1 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

EARTHQUAKE IN JAPAN
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (IANS)
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By AP (Associated Press)

Published : June 28, 2026 at 8:34 AM IST

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ਟੋਕੀਓ: ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਭੂਚਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁਨਾਮੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜਾਪਾਨ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ 6.1 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਭੂਚਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੁਨਾਮੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਾਈਫੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭੂਚਾਲਾਂ ਨੇ ਚਿੱਕੜ ਖਿਸਕਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਇਵਾਤੇ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਦੇ ਤੱਟ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵੇਰੇ 7:25 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਜਿਸਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਲੱਗਭੱਗ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (25 ਮੀਲ) ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਅਓਮੋਰੀ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਪਾਨ ਭੂਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮੀ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭੂਚਾਲ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 7.2 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੀਬਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਭੂਚਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਯਾਮਾਨਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਮਾਊਂਟ ਫੂਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ 5.6 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ।

ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ 5.6 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ

ਯੂਰਪੀਅਨ-ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਭੂਚਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ (EMSC) ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੋਂ ਦੂਰ 5.6 ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ। 5.6 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਅਰਾਗੁਆ ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਭੂਚਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੋ ਭੂਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 1,500 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਭੂਚਾਲ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਆਇਆ।

TAGGED:

NO TSUNAMI WARNING
MAGNITUDE OVER 6
ਜਪਾਨ ਭੂਚਾਲ
ਸੁਨਾਮੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
EARTHQUAKE IN JAPAN

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