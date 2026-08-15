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7.4 ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੂਚਾਲ, ਤੜਕੇ ਕੰਬ ਗਈ ਧਰਤੀ, ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ

ਭੂਚਾਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 3:43 ਵਜੇ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਤਬਰਤਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ।

INDONESIA EARTHQUAKE
ਤੜਕੇ ਕੰਬ ਗਈ ਧਰਤੀ, ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ (AFP)
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By ANI

Published : August 15, 2026 at 8:40 AM IST

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ਜਕਾਰਤਾ: ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸੀਸਮੋਲੋਜੀ (ਐਨਸੀਐਸ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਲਗਭਗ 7.4 ਮਾਪੀ ਗਈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸੀਸਮੋਲੋਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਚਾਲ 49 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਝਟਕੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਯੂਰਪੀਅਨ-ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਭੂਚਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ (EMSC) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੂਰਪੀਅਨ-ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਭੂਚਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਫਲੋਰਸ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ 6.3 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਟਾਪੂਆਂ ਫਲੋਰਸ ਅਤੇ ਸੁਲਾਵੇਸੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ, 63 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ। NCS ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੂਚਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 3:43 ਵਜੇ ਆਇਆ।

ਭੂਚਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। USGS ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, 0-700-ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡੂੰਘਾਈ ਦੀ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਖੋਖਲਾ, ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ।

ਖੋਖਲਾ ਭੂਚਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਭੂਚਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਖਲੇ ਭੂਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੂਚਾਲ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸਤ੍ਹਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਧੇਰੇ ਤੀਬਰ ਹਿੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਭੌਤਿਕ ਏਜੰਸੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੂਚਾਲ ਅਤੇ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।

TAGGED:

INDONESIA EARTHQUAKE
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਭੂਚਾਲ
ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੂਚਾਲ
TSUNAMI ALERT ISSUED
INDONESIA EARTHQUAKE

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