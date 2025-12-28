ETV Bharat / international

ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝਟਕੇ, 7 ਮਾਪੀ ਗਈ ਤੀਬਰਤਾ

ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੀਜਾ ਵੱਧ ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

EARTHQUAKE HITS TAIWAN
ਤਾਈਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ (ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 28, 2025 at 8:41 AM IST

ਤਾਈਪੇ: ਤਾਈਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ। ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 73 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਫਟਰਸ਼ਾੱਕਸ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਤਾਈਵਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤਾਈਵਾਨ ਵਿੱਚ ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ 7.0 ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ। ਟਾਪੂ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (CWA) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੂਚਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ 11:05 ਵਜੇ ਆਇਆ। ਫੋਕਸ ਤਾਈਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਯਿਲਾਨ ਕਾਉਂਟੀ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ 32 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 73 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਇਸ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 110 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡੂੰਘਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੂਚਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਆਂਢੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਕੁਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਚਾਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।

ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਤਾਈਪੇ, ਨਿਊ ਤਾਈਪੇ, ਤਾਈਚੁੰਗ, ਤਾਓਯੁਆਨ, ਤਾਈਨਾਨ, ਹੁਆਲੀਅਨ, ਯਿਲਾਨ, ਸਿੰਚੂ, ਮਿਆਓਲੀ, ਨਾਨਟੋ, ਚਾਂਗਹੁਆ, ਯੂਨਲਿਨ, ਤਾਈਤੁੰਗ ਅਤੇ ਚਿਆਈ ਵਰਗੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਲੁੰਗ, ਸਿੰਚੂ ਅਤੇ ਚਿਆਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਬਰਤਾ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਤੀਬਰਤਾ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਈਵਾਨ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 7 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯਿਲਾਨ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਤੀਬਰਤਾ ਘੱਟ ਕੇ 4 ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਈਪੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੂਰਬੀ, ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਈਨਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਕਾਓਸਿਉਂਗ ਅਤੇ ਪਿੰਗਤੁੰਗ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਭੂਚਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਲੀਏਨਚਿਆਂਗ ਅਤੇ ਪੇਂਘੂ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਅਤੇ ਕਿਨਮੇਨ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ 1 ਸੀ। ਰਾਤ 11:50 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (CWA) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 7 ​​ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਤੀਜਾ ਭੂਚਾਲ ਸੀ।

ਤਾਈਪੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲਾ ਘਾਤਕ ਭੂਚਾਲ ਸਤੰਬਰ 1999 ਵਿੱਚ 7.3 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 7.2 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੂਚਾਲ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਫਿਲੀਪੀਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਲੇਟ ਅਤੇ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਪਲੇਟ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਹਰਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।

72.8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮੱਧਮ-ਡੂੰਘਾਈ ਵਾਲੇ ਭੂਚਾਲ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਚਾਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਭੂਚਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 5.5 ਤੋਂ 6.0 ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਝਟਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਈਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 4.0 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ।

