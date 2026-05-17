ਯੂਏਈ ਦੇ ਬਰਾਕਾਹ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਾ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ

ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬਰਾਕਾਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ।

UAE BARAKAH NUCLEAR PLANT
ਯੂਏਈ ਦੇ ਬਰਾਕਾਹ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਾ (File/ AFP)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 17, 2026 at 9:19 PM IST

ਅਬੂ ਧਾਬੀ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜੰਗ ਛਿੜਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਦੇ ਅਲ-ਜਾਫਰਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਰਾਕਾਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਜਨਰੇਟਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਊਰਜਾ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸ-ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਪੋਸਟ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓਲੌਜੀਕਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।

'ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ'

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਯੂਏਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨਿਗਰਾਨ, ਵਿਯੇਨ੍ਨਾ ਸਥਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (IAEA) ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

'ਇਕਲੌਤਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ'

ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਾਰ-ਰਿਐਕਟਰ ਬਰਾਕਾਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ, ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਪੱਛਮੀ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਇਹ ਅਰਬ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਇਕਲੌਤਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਯੂਏਈ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, 20 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਰਾਕਾਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

ਬਰਾਕਾਹ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਸ਼ਾਂਤ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਅਤੇ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਈ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਥਿਰ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

