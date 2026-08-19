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ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਨ ਧਸੀ, 30 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦਬੇ ਹੋਏ

ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

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ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਨ ਧਸੀ, 30 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦਬੇ ਹੋਏ (IANS)
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By AP (Associated Press)

Published : August 19, 2026 at 7:22 AM IST

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ਬੰਗੁਈ: ਪੱਛਮੀ ਮੱਧ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਧਸ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਖਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਫਸ ਗਏ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।

'ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਬੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ'

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਚੇ ਹੋਏ ਖਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਫਲੋਰੀਅਨ ਗੈਗੁਏਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ-ਤਕਨੀਕੀ, ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਖਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਨਾਨਾ-ਮਾਂਬਰੇ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਦੇ ਅੱਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਰ ਖਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ'

ਸਬ-ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ, ਸੌਲੇਮਾਨ ਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,'ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਢਹਿ ਗਈ ਖਾਨ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇਕਦਿਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।'

'ਟੋਏ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ'

ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਲਿੱਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ (ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵੇਂ) ਟੋਏ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਕਈ ਹੋਰ ਖਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਐਵਾਰਿਸਟ ਨਗਾਮਾਨਾ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਖ਼ਤਰੇ ਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਅਕਸਰ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

TAGGED:

ਸੋਨਾ ਖਾਨ ਧਸੀ
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30 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਮੱਧ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਗਣਰਾਜ
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