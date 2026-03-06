ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ' ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਈਰਾਨੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : March 6, 2026 at 4:59 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਬੰਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ (IRGC) ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੌਤ" ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਈਰਾਨੀ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਈਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।"
.@POTUS: " i'm once again calling on all members of the iranian revolutionary guard, the military, and the police to lay down their arms. they're only going to be killed. now is the time to stand up... and help take back your country." https://t.co/OCs3wa5I4D pic.twitter.com/4OegRS6ttS— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 5, 2026
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ IRGC ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ "ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਦੇਖਣ" ਅਤੇ "ਪੂਰੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ" ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਈਰਾਨੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ "ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਈਰਾਨ" ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ।"
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ "ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ" ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਕਸੀਓਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੋਜਤਬਾ ਖਮੇਨੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਮੇਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਡੈਲਸੀ ਰੋਡਰਿਗਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ... ਖਾਮੇਨੇਈ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਜੂਰ ਨਹੀਂ । ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਲਿਆਵੇ।"
28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਮੇਨੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੰਪ ਦੀ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜਨਤਕ ਅਪੀਲ ਹੈ।