ETV Bharat / international

ਕੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼? ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ

ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।

trump russia iran sanctions india china tariff
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (PTI)
author img

By PTI

Published : September 19, 2026 at 12:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 100 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜਾਣੋ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮਲ ?

ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐੱਚ.ਆਰ. 5334, "ਲਿੰਡਸੇ ਓ. ਗ੍ਰਾਹਮ ਸੈਨਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰੂਸ ਐਂਡ ਈਰਾਨ ਐਕਟ 2026" ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਰਾਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੇ "ਰੂਸ ਐਂਡ ਈਰਾਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਐਕਟ" ਪਾਸ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ 'ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਕਿਉਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ?

ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਅਖੌਤੀ "ਸ਼ੈਡੋ ਫਲੀਟ" ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 100 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ, ਟੈਰਿਫ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਟੈਰਿਫ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨ 'ਤੇ 100 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਤੋਂ ਗੈਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਾਗੂ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ 15 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਯਾਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗੈਸ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਰੂਸ ਦਾ ਸ਼ੈਡੋ ਫਲੀਟ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਸ ਦੇ "ਸ਼ੈਡੋ ਫਲੀਟ" ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਮਾਲਕ, ਸੰਚਾਲਕ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :

ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਧਮਾਕਾ, 16 ਮੌਤਾਂ, ਦਰਜਨਾਂ ਗੰਭੀਰ

ਸ਼ੱਕੀ ਪਦਾਰਥ ਪੀਣ ਨਾਲ 48 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 100 ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ

'ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ', ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ, ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

TAGGED:

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ
ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇਗਾ 100 ਫੀਸਦ ਟੈਰਿਫ
100 PERCENT TARIFFS ON INDIA
TRUMP SIGNS RUSSIA IRAN LAW
RUSSIA IRAN SANCTIONS LAW

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.