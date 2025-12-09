ETV Bharat / international

ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖਾਦ 'ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ!

ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Donald Trump Signals New Tariffs
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (FILE Photo-AP)
By ANI

Published : December 9, 2025 at 9:09 AM IST

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਖਾਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਰਾਮਦ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੌਲਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 12 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਾਮਦ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਡੰਪਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ।

ਸੰਭਾਵਿਤ ਟੈਰਿਫ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੰਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।"

ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਖਾਦ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਟੈਰਿਫ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਕਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"

ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਟਰੰਪ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਹਾਇਤਾ ਅਧਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

