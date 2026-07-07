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ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਸਮੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

TRUMP HOUSE RENEWAL
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (IANS)
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By IANS

Published : July 7, 2026 at 1:26 PM IST

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ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਈਟ ਦੀ ਦਲਦਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਲਾਅਨ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। "ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਇੱਕ ਗਿੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਘਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਗਿੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਸਨ - ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੇਤਲੇ ਟੋਏ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਨਵਾਂ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਵਾਕਵੇਅ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਕ ਆਫ਼ ਫੇਮ" ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੈਸਟ ਵਿੰਗ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਲਮਾਂ 'ਤੇ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਅਸਲ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਪੇਂਟ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। "ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਲਮਾਂ ਤੋਂ ਪੇਂਟ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ; ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ।"

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਇਹ ਹਰ 200 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲੇਗਾ।"

ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਵਿੰਡਸਰ ਕੈਸਲ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਗ੍ਰੇਟ ਹਾਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਵਿੰਡਸਰ ਕੈਸਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਚਾਰਲਸ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਵਿਲੀਅਮ ਦ ਕਨਕਰਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ "ਚਾਰਲਸ ਦ ਕਨਕਰਰ" ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਸਮੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਗ੍ਰੇਟ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਲਰੂਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਲਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦਾ ਹੈ।" ਪੂਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਘਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦਰਸਾਇਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਵਜੰਮੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ "ਟਰੰਪ ਅਕਾਊਂਟਸ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਮੁਰੰਮਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ, ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਬਾਲਰੂਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ - ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

TAGGED:

AMERICA REVIVAL
PRESIDENT DONALD TRUMP
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ
TRUMP HOUSE RENEWAL

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