'ਆਰਥਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਈਰਾਨ', ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਰੰਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : April 22, 2026 at 6:50 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਢਹਿਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ "ਨਕਦੀ ਲਈ ਤਰਸ ਰਿਹਾ" ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
"ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਈਰਾਨ"
ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ (ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ) ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਈਰਾਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਤੁਰੰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ - ਉਹ ਨਕਦੀ ਲਈ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।"
NEW: President Trump says Iran is " collapsing financially" as tensions escalate over the u.s. naval blockade of the strait of hormuz. pic.twitter.com/9Qtekfr4Mn— Fox News (@FoxNews) April 22, 2026
ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਲਗਭਗ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ, ਅਪਡੇਟਸ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਟਰੂਥਆਉਟ ਸੋਸ਼ਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ।
"ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਰੀ"
ਜੰਗਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ "ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਹੱਲ" ਨਿਕਲਣ ਤੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ "ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ" ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਗੇ।
"ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ"
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੌਕਸੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਜੰਗੀ ਮੈਦਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ (IRGC) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। IRGC ਨੇਵੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਤੱਟ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। IRGC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਈਰਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਤੱਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਓਮਾਨ ਦੇ ਤੱਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।