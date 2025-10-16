'ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ', ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ
Published : October 16, 2025 at 10:51 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਦੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਵ ਅਤੇ ਮਾਸਕੋ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਟੋ ਰੂਸੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
US President Donald J Trump posts, " i am speaking to president putin now. the conversation is ongoing, a lengthy one, and i will report the contents, as will president putin, at its conclusion." https://t.co/1oeIvGGBGc pic.twitter.com/6CosakaMCh— ANI (@ANI) October 16, 2025
'ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ'
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗਾ"।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ANI ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਟੋਮਾਹਾਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਟੋਮਾਹਾਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਯੂਕਰੇਨੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਤਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪੁਤਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰੂਸ ਨੇ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ
ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰੋਨ ਅਤੇ 37 ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੁੱਧ ਆਪਣੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੂਸ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸਨੇ ਗੈਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।