ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ 'ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ'

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ 'ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ'
ਫੀਫਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
Published : December 6, 2025 at 11:47 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਸਥਾ ਫੀਫਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਫੀਫਾ ਪੁਰਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਡਰਾਅ ਸਮਾਰੋਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਫੀਫਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। 2026 ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਕਰਨਗੇ।
ਫੀਫਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੀਫਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਇਨਫੈਂਟੀਨੋ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਖੇਡ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ।" ਫੀਫਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਫੀਫਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ, ਅਟੱਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕੰਮ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨੇਤਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ।' ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਨਫੈਂਟੀਨੋ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਗਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਟਰਾਫੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।" ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਨਫੈਂਟੀਨੋ ਦੀ ਖੇਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ 2026 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਟਰੰਪ, ਜਿਸਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।