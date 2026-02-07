ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਬਾਮਾ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਸਲਵਾਦੀ ਪੋਸਟ ਹਟਾਈ
ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਇੱਕ ਚਿੰਪਾਂਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
Published : February 7, 2026 at 2:59 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਿੰਪਾਂਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੋਸਟ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ, "ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।"
ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ "ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ" ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇਹ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਰੋਲਿਨ ਲੇਵਿਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ "ਬੇਕਾਰ ਭੜਕਾਹਟ" ਕਿਹਾ, ਪਰ ਤੀਬਰ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਦੋ ਚਿੰਪਾਂਜ਼ੀ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 62-ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮੀਮ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੂੰ "ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ" ਅਤੇ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸਨਲ ਬਲੈਕ ਕਾਕਸ ਦੀ ਮੁਖੀ ਯਵੇਟ ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ "ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਮਾਹੌਲ" ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੱਸਿਆ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ, NAACP ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੈਰਿਕ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਘਿਣਾਉਣਾ ਕਿਹਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟਾਈਨ ਕੇਸ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਟਿਮ ਸਕਾਟ ਅਤੇ ਰੋਜਰ ਵਿਕਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਨਸਲਵਾਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਓਬਾਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਚਿੱਤਰਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।