ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਦਿਵਾਲੀ, ਟ੍ਰੰਪ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹਿੱਸਾ
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ 2003 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਡਬਲਯੂ. ਬੁਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।
Published : November 7, 2026 at 7:26 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. (PTI) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਓਵਲ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵਿਨੈ ਕਵਾਤਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2003 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਡਬਲਯੂ. ਬੁਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਆਈਜ਼ਨਹਾਵਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਫਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ' ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ 'ਈਸਟ ਰੂਮ' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ ਸੀ।
A moment of shared light in the Oval Office. 🪔 Honored to celebrate Diwali with President @realDonaldTrump and proud to gift him with a copy of the Hanuman Chalisa, Tulsidas's hymn to Lord Hanuman that millions of us recite for courage, devotion and strength. As the diyas were lit, my prayer was for friendship between India and America, and for the triumph of light over darkness. Jug Jug Jiyo, a blessing many of us grew up hearing, means "may you live for ages." It is the wish behind everything I do, and today I made it for everyone around the world: peace, prosperity, good health and longevity. Happy Diwali. Jug Jug Jiyo. 🙏 @TheVikasKhanna @DhallaRuby @WhiteHouse— Vishal Gondal (@vishalgondal) November 6, 2026
ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਓਵਲ ਆਫਿਸ ਅਤੇ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਰੂਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਂਡਲ ਨੇ ਓਵਲ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ 'ਹਨੁਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ' ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ (ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਫ਼ਿਸ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'X' 'ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, GOQii ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਗੋਂਡਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ 'ਹਨੁਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ' ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀ (ਕਾਪੀ) ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਗੋਂਡਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਓਵਲ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਦਿਵਾਲੀ ਮਨਾ ਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਹਨੁਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ' ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਭੇਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ—ਇਹ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਭਗਵਾਨ ਹਨੁਮਾਨ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪਾਠ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹਿੰਮਤ, ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ "ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਗਏ, ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸਤੀ ਲਈ, ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ 'ਤੇ ਚਾਨਣ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ।" ਗੋਂਦਲ ਨੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਅਸੀਸ "ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਓ" ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ "'ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਓ' — ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ — ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਤੁਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਜੀਓ'। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ: ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ। ਦਿਵਾਲੀ ਮੁਬਾਰਕ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਓ।"
ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਈ ਗਈ ਦਿਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ 'ਮਿਸ਼ੇਲਿਨ ਸਟਾਰ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ੈੱਫ ਵਿਕਾਸ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰੂਬੀ ਢੱਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।