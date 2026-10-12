ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਡੀਜ਼ਲ ਸੌਦੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ, ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਚਾਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਦੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
Published : October 12, 2026 at 1:01 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਛੇ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉੱਚ ਈਂਧਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਤੁਰੰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ 300,000 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਜ਼ਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 500,000 ਟਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 10 ਲੱਖ ਟਨ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰੂਸ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੋਰ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਚਾਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਸੁਜ਼ਨ ਕੋਲਿਨਜ਼, ਅਲਾਸਕਾ ਦੀ ਲੀਜ਼ਾ ਮੁਰਕੋਵਸਕੀ, ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਥੌਮ ਟਿਲਿਸ ਅਤੇ ਯੂਟਾਹ ਦੇ ਜੌਨ ਕਰਟਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਸੈਨੇਟਰ ਜੀਨ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਦੇ ਰਿਚਰਡ ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਹਨ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨਬੀਸੀ ਦੇ ਮੀਟ ਦ ਪ੍ਰੈਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਟਿਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਿਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੂਸ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਰੂਸ ਹੀ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਯਾਤਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਰੂਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ 15% ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਯਾਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਨੂੰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਜੰਗ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਛੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਕਾਂਗਰਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਮਕੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਰੂਸੀ ਡੀਜ਼ਲ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।"
ਸੈਨੇਟਰ ਜੌਨ ਬਾਰਾਸੋ, ਆਰ-ਵਯੋ., ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ। "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ," ਬਾਰਾਸੋ ਨੇ ਸੀਬੀਐਸ ਦੇ "ਫੇਸ ਦ ਨੇਸ਼ਨ" 'ਤੇ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਊਰਜਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਸੌਦੇ ਦਾ ਪੰਪ 'ਤੇ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਆਨ ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਰਿਚਰਡ ਨੇਫਿਊ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਈਰਾਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।