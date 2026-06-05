ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ

ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਸੀ।
Published : June 5, 2026 at 10:17 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਕਿਹਾ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰਿਫ ਲਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ) ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹਨ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹਨ।
#WATCH | President Donald Trump says, " for years, india took advantage of the united states... they charged us tremendous tariffs and paid nothing... now it is the exact reverse and we are making a lot of money with india. but we will get to a deal because i like your prime… pic.twitter.com/IR2x2MqUV5— ANI (@ANI) June 4, 2026
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 10% ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ 12.5% ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ (USTR) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 54 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਜਾਪਾਨ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਤਾਈਵਾਨ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਤੁਰਕੀ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ (USTR) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਾਧੂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 12.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟੈਰਿਫ ਦਰ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਿਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾਈ ਗਈ ਧਾਰਾ 301 ਟੈਰਿਫ ਦਰ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। USTR ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 1974 ਦੇ ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 301 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ USTR ਨੂੰ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਬੋਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
USTR ਨੇ ਛੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।