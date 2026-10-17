ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ 'ਤੇ ਹਟਾਈਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰੂਸ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : October 17, 2026 at 9:41 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੂਸੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨਵੇਂ ਪਾਬੰਦੀ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਅੱਤਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਸਾਊਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਾਹਮ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਹਮ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ - ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਡੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
300,000 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ
ਟਰੰਪ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਪਲੇਗ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੂਸ ਤੁਰੰਤ 300,000 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 500,000 ਟਨ ਵਾਧੂ ਅਤੇ "ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ" 1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰੂਸ ਫਿਰ "ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ" 3 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਵਾਧੂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਉਪਾਅ ਸੈਨੇਟਰ ਡਾਰਲੀਨ ਗ੍ਰਾਹਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਰਹੂਮ ਸੈਨੇਟਰ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਨੀ ਐਂਡਰਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ, ਡਾਰਲੀਨ ਗ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ 'ਤੇ "ਬਹੁਤ ਮਾਣ" ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਡਾਰਲੀਨ ਗ੍ਰਾਹਮ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ "ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਧਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ,"।