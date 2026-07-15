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ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ 'ਤੇ 20% ਟੋਲ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆ ਵਾਪਸ, ਹੁਣ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ-ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਸੌਦਾ

ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ 20% ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।

TRUMP HORMUZ TOLL
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (AP)
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By ANI

Published : July 15, 2026 at 10:05 AM IST

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ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ 20% ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20% ਟੋਲ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ।

ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਰਾਨੀ ਮਾਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ "ਝੂਠ ਬੋਲਣ" ਅਤੇ "ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ" ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਸਕੱਤਰ ਪੀਟ ਹੇਗਸੇਥ, ਸੰਯੁਕਤ ਚੀਫ਼ਸ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੈਨ ਕੇਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਐਡਮਿਰਲ ਬ੍ਰੈਡ ਕੂਪਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਸਕੱਤਰ ਪੀਟ ਹੇਗਸੇਥ, ਜੁਆਇੰਟ ਚੀਫ਼ਸ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੈਨ ਕੇਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਐਡਮਿਰਲ ਬ੍ਰੈਡ ਕੂਪਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਮ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ, ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਇਗੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ।" ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਾਂਗੇ।

ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਹੋਰ ਉੱਚ-ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ! ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਈਰਾਨ ਦੇ 52,000 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ!"

ਇਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੋਲ ਯੋਜਨਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਓਵਲ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ਮੈਕਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਕੋਲ 159 ਜਹਾਜ਼ ਸਨ। 159 ਜਹਾਜ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹਨ।" ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੇਵੀ ਲਗਾਏਗਾ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਧਦੇ ਖੇਤਰੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲੇਨ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਹੋਰਮੂਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਸੀਂ ਈਰਾਨੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਈਰਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਡਮਰੂ ਤੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰਗੋ 'ਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਅਸਥਿਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲੇਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ 'ਹੋਰਮੂਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਥਿਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਾਲ 'ਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰਿਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੜਾਈ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ। ਲੜਾਈ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

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