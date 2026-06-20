ਖ਼ਾਮੇਨੇਈ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ, ਕਿਹਾ—ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ।
By ANI
Published : June 20, 2026 at 12:15 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 14-ਨੁਕਾਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ; ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਬਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ - ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਅੱਜ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਦੱਸਿਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। "ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ! ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ, ਜਲ ਸੈਨਾ, ਜਹਾਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਕਰਣ, ਰਾਡਾਰ, ਜਾਂ ਲਗਭਗ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈਰਾਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਮੂਰਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?"
ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ; ਈਰਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ! ਅਸੀਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਵਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀਰਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਵਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਈਰਾਨ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਰਗੇਨਸਟੌਕ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਫ਼ਦ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਲ ਜਾਂ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।