ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- "ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ"
ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਕਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।"
Published : April 26, 2026 at 11:47 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਿਨਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਜਵਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਅਤੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਕਤਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਹਮਲਾ ਮੈਨੂੰ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ।"
#WATCH | Shots fired at White House Correspondents' Dinner in Washington, DC | When asked for a message that he wants to give to the world, US President Donald Trump says, " ...we have the greatest security in history. if you have a whack job that's got a brain, but it's a little… pic.twitter.com/r2skohb4gl— ANI (@ANI) April 26, 2026
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੇਅਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗਣਰਾਜ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਤਲ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਬਟਲਰ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਪਾਮ ਬੀਚ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਆਏ। ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
#WATCH | Shots fired at White House Correspondents' Dinner in Washington, DC | US President Donald Trump says, " we're not the only country. you look at the great violence in all countries. i was talking to somebody from another country today, and they have numerous assassinations… pic.twitter.com/t6P6IoLavV— ANI (@ANI) April 26, 2026
ਇਸ ਦੌਰਾਨ 13 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਬਟਲਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਕਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਪਾਮ ਬੀਚ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਘਰ, ਮਾਰ-ਏ-ਲਾਗੋ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
#WATCH | Shots fired at White House Correspondents' Dinner in Washington, DC | When asked whether this firing could be politically motivated, US President Donald Trump says, " all violence, i'm concerned about everything. but i can't be so concerned that you can't function. i'm… pic.twitter.com/OQnEMlgHAs— ANI (@ANI) April 26, 2026
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਕਿਆਸੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਕਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਨਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੌਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੀਕਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ।"
#WATCH | Shots fired at White House Correspondents' Dinner in Washington, DC | When asked about his claim that the suspect is a 'lone wolf', US President Donald Trump says, " ...i have great professionals up here and outside that have been working with us. my impression is he was… pic.twitter.com/PNdeYcRGMD— ANI (@ANI) April 26, 2026
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਹੁਣੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੇਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਠੱਗ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਕਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
#WATCH | Shots fired at White House Correspondents' Dinner in Washington, DC | When asked about his security, US President Donald Trump says, " i can't be concerned. i can only get great people to do the job. in my opinion, they (law enforcement personnel) did a much better job… pic.twitter.com/op2PXLJSNc— ANI (@ANI) April 26, 2026
ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਿਨਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੌਕੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਕਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਪੱਛਮ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।"
ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਿਲਟਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਲਰੂਮ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
#WATCH | Shots fired at White House Correspondents' Dinner in Washington, DC | When asked whether the assailant has any relation with Iran, US President Donald Trump says, " i don't think so, but you never know. we're going to know a lot. we have the best people in the world… pic.twitter.com/9S775drL1e— ANI (@ANI) April 26, 2026
ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਡਰੋਨ-ਪਰੂਫ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਲਰੂਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੀਕਰੇਟ ਸਰਵਿਸ, ਇਸੇ ਲਈ ਫੌਜ, ਇਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"