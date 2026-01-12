ਟਰੰਪ ਨੇ ਖੁੱਦ ਨੂੰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਐਲਾਨਿਆਂ ਐਕਟਿੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ,ਪੋਸਟ ਪਾ ਮਚਾਈ ਹਲਚਲ

ਟਰੰਪ ਨੇ ਖੁੱਦ ਨੂੰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਐਲਾਨਿਆਂ ਐਕਟਿੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ,ਪੋਸਟ ਪਾ ਮਚਾਈ ਹਲਚਲ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
Published : January 12, 2026 at 11:19 AM IST
ਨਿਊਯਾਰਕ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ ਟਰੂਥਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ "ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ" ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ 45ਵੇਂ ਅਤੇ 47ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ।
'ਨਾਰਕੋ ਅੱਤਵਾਦ ਸਾਜ਼ਿਸ਼'
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ 'ਤੇ "ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ" ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਸੀਲੀਆ ਫਲੋਰੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
'ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ'
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ "ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚਲਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਮੰਤਰੀ, ਡੈਲਸੀ ਰੋਡਰਿਗਜ਼, ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ "ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਤੇਲ" ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
"ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ! ਮੈਂ ਊਰਜਾ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੇਜ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਡੌਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।"-ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ,ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਮਰੀਕਾ
ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।