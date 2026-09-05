ਮਾਸਕੋ ਅਤੇ ਕੀਵ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਵਿਟਕੌਫ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਨਰ, ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ... ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵਿਟਕਾਲਫ ਮਾਸਕੋ ਅਤੇ ਕੀਵ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ।ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Published : September 5, 2026 at 9:32 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ.: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ, ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੌਫ ਅਤੇ ਜਵਾਈ, ਜੈਰੇਡ ਕੁਸ਼ਨਰ, ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਾਸਕੋ ਅਤੇ ਕੀਵ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਓਵਲ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਟਕੌਫ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਕੀ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਦੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਰਤਾਕਾਰ, ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੌਫ ਅਤੇ ਜੈਰੇਡ ਕੁਸ਼ਨਰ ਭੇਜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਟਕਰਾਅ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਹਨ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।" ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫੌਜੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25,000 ਸੈਨਿਕ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਟਕੋਫ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਨਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਟਕੋਫ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਨਰ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਕੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀਵ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਯੂਕਰੇਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਫ਼ਦ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ।"
ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਯੂਕਰੇਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਫ਼ਦ ਲਈ ਰੂਸੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਮ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੂਸ ਦਾ ਨਹੀਂ।"
ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ-"ਸਾਡੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।"
ਯੂਕਰੇਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦੌਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤਰਜੀਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। (ਇਨਪੁਟ-ANI)