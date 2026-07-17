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ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਕਿਹਾ- ਨਤੀਜੇ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣਗੇ

ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮਟਾਈਮ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਬਾਰੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਫੌਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।"

Donald trump Claims US is winning
ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ (AP)
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By ANI

Published : July 17, 2026 at 11:21 AM IST

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ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫੌਜੀ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮਟਾਈਮ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੂੰ "ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ" ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਾਕਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫ਼ਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੇਖੋਗੇ।" ਟਰੰਪ ਨੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਭਾਵ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਰੋਲਿਨ ਲੇਵਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।"

ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਤਹਿਰਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕੀ

ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ, "ਕੀ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਤਹਿਰਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਵਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।"

ਲੇਵਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਝਟਕੇ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ

14-ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 6ਵੀਂ ਰਾਤ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

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