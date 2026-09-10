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ਟਰੰਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਈਰਾਨ ਜੰਗ

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਤਹਿਰਾਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਉਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

Iran war will end immediately after US midterm elections
ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਈਰਾਨ ਜੰਗ! ਟਰੰਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ (AP)
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By ANI

Published : September 10, 2026 at 10:25 AM IST

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ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਹਿਰਾਨ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ।

ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਡੱਲਾਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਮੱਧਕਾਲੀ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੱਧਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇਈਏ।" ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।" ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ।

ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੋਚ

ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹੱਲ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ 99% ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।"

ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਫੌਜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਮਲੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ।" ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਧੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਕਸਾਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ - ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ (ਸੈਂਟਕਾਮ) ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜ ਈਰਾਨੀ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿਛਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੇ ਓਮਾਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਖਾਰਗ ਟਾਪੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪੰਜਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕੀ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਚ ਗਿਆ।

ਇਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਗਸ਼ਤ ਰੂਟ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਕਰਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਚਾਲਕ ਦਲ ਨੂੰ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ, 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਵਾਬੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਵੱਫਕ ਸਾਲਟੀ ਏਅਰ ਬੇਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

TAGGED:

INTERNATIONAL
TRUMP CLAIMS IRAN WAR WILL END
IRAN WAR END AFTER US ELECTIONS
ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗ
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