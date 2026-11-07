ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਕਾਮ, ਸ਼ੱਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਤਿੰਨ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਅਮਰੀਕੀ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ੱਕੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ...
Published : November 7, 2026 at 3:08 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਬੰਦੂਕਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੱਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਈ
ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ - ਰੋਨੀ ਯੋਰਡ੍ਰਿਕਸ ਗੁਆਨੀਪਾ ਚਿਰੋਨੋਸ - ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ
ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟੈਕਸਾਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚਿਰੋਨੋਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ DHS ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ (USSS) ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਮਾਰਕਵੇਨ ਮੁਲਿਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਦੇਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ।"