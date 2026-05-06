ETV Bharat / international

ਟਰੰਪ ਨੇ 'ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫ੍ਰੀਡਮ' 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ; ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਰੀ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫ੍ਰੀਡਮ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

TRUMP PAUSED PROJECT FREEDOM
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (IANS)
author img

By ANI

Published : May 6, 2026 at 1:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) 'ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫ੍ਰੀਡਮ' ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। 'ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫ੍ਰੀਡਮ' ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਖੇਤਰੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਤਹਿਰਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੌਜੀ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰਾਮ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਤਹਿਰਾਨ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ - ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੌਜੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ - ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ।"

'ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫ੍ਰੀਡਮ' (ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫ੍ਰੀਡਮ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਖੇਤਰੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਲ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ (ਸੈਂਟਕਾਮ) ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 'ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫ੍ਰੀਡਮ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਐਸ ਫੌਜ ਗਾਈਡਡ-ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਂ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ-ਅਧਾਰਤ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਮਲਟੀ-ਡੋਮੇਨ ਮਾਨਵ ਰਹਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ 15,000 ਸੇਵਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ।

TAGGED:

NAVAL BLOCKADE ON IRAN CONTINUES
US IRAN WAR
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫ੍ਰੀਡਮ
TRUMP PAUSED PROJECT FREEDOM

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.