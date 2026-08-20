ਟਰੰਪ ਦੀ ਧਮਕੀ! 'ਈਰਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ'

ਟਰੰਪ ਦੀ ਧਮਕੀ! 'ਈਰਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ'
ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
By ANI
Published : August 20, 2026 at 7:32 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸਖ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ! ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੁਣ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।"
ਈਰਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ!
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ, ਵਪਾਰਕ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਖੁਦ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।"
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਹ ਉਪਾਅ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਤੇਲ ਤਸਕਰੀ, ਸਵੈਪ ਲਾਈਨਾਂ, ਕੈਸ਼ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਹਾਊਸ, ਜਹਾਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ - ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਇੱਕ "ਆਰਥਿਕ ਡੀ-ਡੇ" ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਤਹਿਰਾਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ 'ਆਰਥਿਕ ਡੀ-ਡੇ' ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਗਲ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਪਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।"
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।" ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ
ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲਡਮਰੂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਲਡਮਰੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।" ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਲਡਮਰੂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਕਾਬੰਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।" ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਊਰਜਾ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ।
ਤੇਹਰਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ $350 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ $84-85 ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤੇਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਉਸਨੇ ਟੈਕਸਾਸ, ਅਲਾਸਕਾ ਅਤੇ ਲੁਈਸਿਆਨਾ ਵਰਗੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਲਪਕ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਓਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇਹਰਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ।" ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਊਰਜਾ ਆਵਾਜਾਈ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਟੀਮ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਹਿਰਾਨ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਅਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਮਾਰਗ ਚਾਲੂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਰਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਘੇਰੀ ਗਾਲੀਬਾਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਹਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ 14-ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣਾ, ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।