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ਟਰੰਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ

ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ।

ISRAEL PALESTINE CONFLICT
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ। (AP)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 31, 2026 at 3:01 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (IST) ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਮਾਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਗਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਾ ਤਾਂ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੰਗਬੰਦੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਹੱਥੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ "ਇਤਿਹਾਸਕ" ਸਮਝੌਤਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਕਿਹਾ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇਗਾ, ਜੋ ਪੀਸ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।

"20-ਨੁਕਾਤੀ ਯੋਜਨਾ"

ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ "20-ਨੁਕਾਤੀ ਯੋਜਨਾ" ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਫੋਰਸ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਫੋਰਸ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੇਗੀ।"

7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਖੇਤਰ ਯੁੱਧ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਮਿਸਰ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ "ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫਲਤਾ" ਕਿਹਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਖ਼ਤਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।"

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ, ਦੇ ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮਾਸ ਜਾਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜੇਹਾਦ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਗਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਟੈਕਨੋਕਰੇਟਿਕ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਾਜ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੜਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ 350 ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ

ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਜੋ ਕਿ ਹਮਾਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਟਰੋਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੀ 20-ਪੁਆਇੰਟ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰੰਪ "ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼" ਹੋਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਾਈਲਡਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹਮਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਮੂਹ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਚਾਰਟਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਕੇਟ, ਐਂਟੀ-ਟੈਂਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਪਰ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਹਮਾਸ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਸਮਰਥਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਲਗਭਗ 1,200 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 251 ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 73,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਹੁਣ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਤੰਬੂ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। (AP ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਨਾਲ)

TAGGED:

HAMAS DISARM IN GAZA
TRUMP ON GAZA
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਮਰੀਕਾ
ISRAEL PALESTINE CONFLICT

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