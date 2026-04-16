ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 100 ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਦੀ ਗਾਇਬ; ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੈੱਫ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਐਂਟਰੀ
ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ 2026 ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3 ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Published : April 16, 2026 at 7:41 PM IST
Time Magazine's 100 Most Influential People List: ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਮਰੀਕੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਟਾਈਮ ਨੇ 100 ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਛੇ ਵਾਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਦੋ ਵਾਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਕਵਰ ਪੇਜ ਅਤੇ ਕਵਰ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (US President Donald Trump), ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ (Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu) ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ (Chinese President Xi Jinping) ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਬਲੇਨ ਸ਼ਾਹ (Nepal's Prime Minister, Balen Shah), ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ (Bangladesh PM Tariq Rahman), ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜ਼ੋਹਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ (New York Mayor Zohran Mamdani) ਨੇ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾਈ। ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਕਲਾਉਡੀਆ ਸ਼ੀਨਬੌਮ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ
- ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ - ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
- ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ - ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
- ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ - ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
- ਪੋਪ ਲਿਓ XIV - ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੇ ਮੁਖੀ
- ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ - ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
- ਕਲੌਡੀਆ ਸ਼ੀਨਬੌਮ - ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
- ਸਨੇ ਤਾਕਾਚੀ - ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
- ਬਲੇਨ ਸ਼ਾਹ - ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
- ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ - ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
- ਮਾਰਕੋ ਰੂਬਿਓ - ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ
- ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਜ਼ੋਮ - ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ
- ਜ਼ੋਹਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ - ਨਿਊਯਾਰਕ ਮੇਅਰ
- ਸੂਜ਼ੀ ਵਾਈਲਸ - ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ
- ਨੇਤੁੰਬੋ ਨੰਦੀ-ਅੰਦਾਤਵਾ - ਨਾਮੀਬੀਅਨ ਨੇਤਾ
- ਰਾਫੇਲ ਮਾਰੀਆਨੋ ਗ੍ਰੋਸੀ - ਆਈਏਈਏ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ
- ਹੇਨਾ ਵਿਰਕਕੁਨੇਨ - ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ
- ਜੈਕਬ ਫ੍ਰੇ - ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ ਦੇ ਮੇਅਰ
- ਜਨਰਲ ਡੈਨ ਕੇਨ - ਯੂਐਸ ਜੁਆਇੰਟ ਚੀਫ਼ਸ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ
- ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੌਫ - ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ
- ਮਾਰਕ ਕੈਲੀ - ਯੂਐਸ ਸੀਨੇਟਰ
ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ ਅਤੇ ਨੀਲ ਮੋਹਨ ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ, ਗੂਗਲ (Google) ਦੇ ਸੀਈਓ, ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਆਈ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੀਲ ਮੋਹਨ (YouTube CEO Neal Mohan) ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਨੀਲ ਮੋਹਨ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਉਹ 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਜ਼ਨ ਵੋਜਸਿਕੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦੇ ਸੀਈਓ ਬਣੇ ਸੀ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ, AI ਆਗੂ
- ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ - ਗੂਗਲ ਦੇ ਸੀਈਓ
- ਨੀਲ ਮੋਹਨ - ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਸੀਈਓ
- ਗਵੇਨ ਸ਼ਾਟਵੈਲ - ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਸੀਈਓ
- ਡਾਰੀਓ ਅਮੋਡੇਈ ਅਤੇ ਡੈਨੀਏਲਾ ਅਮੋਡੇਈ - ਐਂਥ੍ਰੋਪਿਕ
- ਮਾਈਕਲ ਡੈਲ ਅਤੇ ਸੁਜ਼ਨ ਡੇਰ - Dell
- ਮਿਸਟਰ ਬੀਸਟ - ਕੰਟੈਂਟ ਸਿਰਜਣਹਾਰ
- ਸੀਸੀ ਵੇਈ - ਟੀਐਸਐਮਸੀ ਦੇ ਸੀਈਓ
- ਜੇਰੇਮੀ ਅਲੇਅਰ - ਸਰਕਲ ਦੇ ਸੀਈਓ
- ਸਾਰਾਹ ਫਰੀਅਰ - ਓਪਨ ਏਆਈ ਸੀਐਫਓ
- ਜੌਨ ਫਰਨਰ - ਵਾਲਮਾਰਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ CEO
- ਜੋਸ਼ ਡੀ'ਅਮਾਰੋ - ਡਿਜ਼ਨੀ ਪਾਰਕਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ
- ਡੇਵਿਡ ਐਲੀਸਨ - ਸਕਾਈਡੈਂਸ ਮੀਡੀਆ
- ਅਲਿਕੋ ਡੈਨਗੋਟ - ਉਦਯੋਗਪਤੀ
- ਲਿਪ-ਬੂ ਚਾਨ - ਟੇਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ
- ਫਾਤਿਹ ਬਿਰੋਲ - IEA ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ
ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਫ ਵੀ
ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੈੱਫ ਵਿਕਾਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਖੰਨਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੈ ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਨੇ ਬੋਲੀ, "...ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੇਬੀ": "ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੇਬੀ" ਰਣਬੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਖੁਰਾਨਾ ਦੁਆਰਾ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਲਈ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਫੀਚਰੇਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਖੁਰਾਨਾ ਨੇ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਨੇ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸ਼ੋਰ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤ ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਣਬੀਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਲਾਕਾਰ
- ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ - ਅਦਾਕਾਰ
- ਜ਼ੋ ਸਾਲਡਾਨਾ - ਅਦਾਕਾਰਾ
- ਬੇਨੀਸਿਓ ਡੇਲ ਟੋਰੋ - ਅਦਾਕਾਰ
- ਈਥਨ ਹਾਕ - ਅਦਾਕਾਰ
- ਕੇਟ ਹਡਸਨ - ਅਦਾਕਾਰਾ
- ਡਕੋਟਾ ਜੌਹਨਸਨ - ਅਦਾਕਾਰਾ
- ਕਲੇਅਰ ਡੈਨਜ਼ - ਅਦਾਕਾਰਾ
- ਕੇਕ ਪਾਮਰ - ਅਦਾਕਾਰਾ
- ਸਟਰਲਿੰਗ ਕੇ. ਬ੍ਰਾਊਨ - ਅਦਾਕਾਰ
- ਨੋਆ ਵਾਈਲ - ਅਦਾਕਾਰ
- ਜੋਨਾਥਨ ਗ੍ਰੋਫ - ਅਦਾਕਾਰ
- ਵੈਗਨਰ ਮੌਰਾ - ਅਦਾਕਾਰ
- ਰਿਆ ਸੀਹੋਰਨ - ਅਦਾਕਾਰਾ
- ਜਾਫਰ ਪਨਾਹੀ - ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ
- ਨਿੱਕੀ ਗਲਾਸਰ - ਕਾਮੇਡੀਅਨ
- ਤਿਆਰੀ ਜੋਨਸ - ਨਾਵਲਕਾਰ
- ਯੀਯੂਨ ਲੀ - ਲੇਖਕਾ
- ਫ੍ਰੀਡਾ ਮੈਕਫੈਡਨ - ਲੇਖਿਕਾ
ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 2014, 2015, 2016, 2017, 2020 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ "ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ" ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਕਵਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਨ।
ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਕਵਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਮੋਦੀ
ਮਈ 2015 ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ "Why Modi Matters" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਵਰ ਸਟੋਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਵਰ ਸਟੋਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਵਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "'India's Divider In Chief" ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2020 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ, ਟਾਈਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਤਿੱਖੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ 2025 ਅਤੇ 2026 ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ
ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ 2025 ਅਤੇ 2026 ਦੀ 100 ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਵੋਟਿੰਗ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।