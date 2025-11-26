16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰ; ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

ETV Bharat / international

ਸਿਡਨੀ: ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਗੇ।

10 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਟਿੱਕਟੌਕ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਫ੍ਰੀਡਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ "ਗਲਤ" ਹਮਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਫ੍ਰੀਡਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।" ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੋ 15 ​​ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ "ਆਧੁਨਿਕ ਟਾਊਨ ਸਕੁਏਅਰ" ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਮੁਦਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਨੂਹ ਜੋਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੂਲ ਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।"

"ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਲਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।" ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ, ਅਨਿਕਾ ਵੇਲਜ਼, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ।

ਧਮਕੇ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ: "ਅਸੀਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗੇ," ਵੈਲਜ਼ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। "ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗੇ।" ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ 13 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 350,000 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ, ਮੇਟਾ, ਨੇ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਮਰ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਸਨੈਪਚੈਟ, ਅਤੇ ਟਿੱਕਟੋਕ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਿੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਐਪਸ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਬਲੋਕਸ, ਪਿਨਟੇਰੇਸਟ, ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ, ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਚੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ "ਅਸਪਸ਼ਟ," "ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲਾ," ਅਤੇ "ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਾਬਾਲਗ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ "ਵਾਜਬ ਕਦਮ" ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $32 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਉਮਰ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।

