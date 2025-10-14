ਕੀ ਇਵਾਂਕਾ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
Published : October 14, 2025 at 6:20 PM IST
ਤੇਲ ਅਵੀਵ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੰਸਦ, ਨੇਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਧੀ, ਇਵਾਂਕਾ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ, ਜੈਰੇਡ ਕੁਸ਼ਨਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਹਨ।"
ਇਵਾਂਕਾ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਨਰ ਦੋਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਵਾਂਕਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ।
ਕੀ ਇਵਾਂਕਾ ਟਰੰਪ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ?
ਹਾਂ, ਉਸਦਾ ਪਤੀ, ਜੈਰੇਡ ਕੁਸ਼ਨਰ, ਯਹੂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਵੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। "ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੁਝ ਘੱਟ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੀਵਨ ਫੈਸਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਧੁਨਿਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ।"
ਆਪਣੀ 2017 ਦੀ ਕਿਤਾਬ, "ਵੂਮੈਨ ਹੂ ਵਰਕ
ਰੀਰਾਈਟਿੰਗ ਦ ਰੂਲਜ਼ ਫਾਰ ਸਕਸੈਸ" ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਯਹੂਦੀ ਸ਼ੱਬਤ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਵਾਂਕਾ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪਤੀ, ਜੈਰੇਡ ਕੁਸ਼ਨਰ, ਯਹੂਦੀ ਹੈ
ਇਵਾਂਕਾ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪਤੀ, ਜੈਰੇਡ ਕੁਸ਼ਨਰ, ਇੱਕ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਯਹੂਦੀ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ 2022 ਦੀ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ "ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਹਿਸਟਰੀ" ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਇਵਾਂਕਾ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਸ਼ਨਰ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ।
ਕੁਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਇਵਾਂਕਾ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵਿਆਹ 2009 ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਬੈੱਡਮਿੰਸਟਰ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, "ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਯਹੂਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ, ਇਵਾਂਕਾ ਨੂੰ ਅਸਾਏਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੇ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਯਾਰਮੁਲਕੇ ਮੰਗਿਆ।"
ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਇਵਾਂਕਾ
ਇਵਾਂਕਾ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਸ਼ਨਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਸੀ।
ਇਵਾਂਕਾ ਟਰੰਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਇਵਾਨਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ 2022 ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਦੋ ਭਰਾ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜੂਨੀਅਰ ਅਤੇ ਏਰਿਕ ਟਰੰਪ, ਵੀ ਇਵਾਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਵਾੰਕਾ ਟਰੰਪ ਟਰੰਪ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸੀ।