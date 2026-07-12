'ਹੋਰਮੂਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਬੰਦ', ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ
ਈਰਾਨ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ,ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ।
Published : July 12, 2026 at 10:08 AM IST
ਤਹਿਰਾਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੀਟ ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਈਰਾਨ ਨੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ; ਹੁਣ ਉਹ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣਗੇ।" ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਿਆ ਜੋ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਬੰਦਰ ਅੱਬਾਸ ਅਤੇ ਸਿਰਿਕ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਸਮਝੋਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਏ ਹਮਲੇ
ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ-ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕੰਟੇਨਰ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ "ਇਸਦੇ ਇੰਜਣ ਰੂਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ" ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈਰਾਨ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡਜ਼ ਕੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ "ਸਾਡੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ।" ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ "ਚਿਤਾਵਨੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਗਿਆ।" ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟ੍ਰੇਟ "ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ" ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ "ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਟਿਕਾਣਿਆਂ" ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ ਨੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ-ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕੰਟੇਨਰ ਜਹਾਜ਼ ਗਲੈਕਸੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਲਾਪਤਾ ਸੀ। ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇੰਜਣ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।