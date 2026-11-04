ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ : ਬਣੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
ਇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ।
Published : November 4, 2026 at 2:05 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਕਰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। 2026 ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿੱਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ, ਮੁਸਲਿਮ, LGBT ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਕੀਸ਼ਾ ਲਾਂਸ ਬੌਟਮਜ਼ ਨੇ ਜਾਰਜੀਆ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲੀ ਔਰਤ ਬਣ ਗਈ। ਅਟਲਾਂਟਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੀਬਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਿਕ ਜੈਕਸਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਉਸਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਾਰਜੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਗਈ।
56 ਸਾਲਾ ਬੌਟਮਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਬ੍ਰਾਇਨ ਕੈਂਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇਗੀ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਆਫਿਸ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਚੋਣ ਕਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੌਟਮਸ ਅਟਲਾਂਟਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਬਲੂਜ਼ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਮੇਜਰ ਲਾਂਸ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। 2009 ਵਿੱਚ ਅਟਲਾਂਟਾ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸੀਟ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫੁਲਟਨ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੈਕਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਦੌਲਤ ਦਾ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ 2020 ਦੇ ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾ ਸੇਕੋਰੀਆ ਟਰਨਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੇਕੋਰੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਦੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਿੱਚ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਲੈਂਸ ਬੌਟਮਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੂਸੀ ਮੈਕਬੈਥ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਬੌਟਮਜ਼ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਨਆਫ ਦੇ ਹਰਾਇਆ। ਬੌਟਮਜ਼ ਨੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕੇਡ (ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਬਦੁਲ ਅਲ-ਸਈਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਿਮ-ਅਮਰੀਕੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅਬਦੁਲ ਅਲ-ਸਈਦ ਨੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਰਚਿਆ। ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਿਮ-ਅਮਰੀਕੀ ਬਣੇ। ਅਲ-ਸਈਦ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰ ਗੈਰੀ ਪੀਟਰਸ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਮਾਈਕ ਰੋਜਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਲ-ਸਈਦ, ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਟ੍ਰੋਇਟ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਉਸਦੀ ਚੋਣ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਇਹ 2026 ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਕਲੇਅਰ ਵਾਲਡੇਜ਼, ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤ, ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ 7ਵੇਂ ਕਾਂਗਰੇਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਯਸਲੇਟਾ ਡੇਲ ਸੁਰ ਪੁਏਬਲੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੈਂਬਰ, ਵਾਲਡੇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਜਿੱਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ।