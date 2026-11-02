ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਔਰਤ, ਜਾਣੋ ਖਾਸੀਅਤ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਸ਼ੁਚਿਤਾ ਪਟੇਲ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸਿਥ ਕਾਉਂਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।
By PTI
Published : November 2, 2026 at 4:45 PM IST
ਕਮਿੰਗ (ਅਮਰੀਕਾ): ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਔਰਤ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਸਰਬਉੱਚਤਾਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਕੂ ਕਲਕਸ ਕਲਾਨ (ਕੇਕੇਕੇ) ਦਾ ਕਦੇ ਦਬਦਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਔਰਤ ਇਸ ਚੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, ਆਪਣੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ "ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ" ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਉਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਸ਼ੁਚਿਤਾ ਪਟੇਲ 3 ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸਿਥ ਕਾਉਂਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ
ਪਟੇਲ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਹੈ ਜੋ ਫੋਰਸਿਥ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਉਂਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। 1912 ਵਿੱਚ, ਗੋਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਕੇਕੇਕੇ ਗੈਂਗਾਂ, ਜੋ ਨਸਲੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਨੇ, ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਕਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਉਂਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਰਿਹਾ।
ਪਟੇਲ ਦੀ ਚੋਣ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਫੋਰਸਿਥ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ, ਪੂਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜੰਮਪਲ ਧੀ ਪਟੇਲ, ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੱਲ, ਲਗਭਗ ਅੰਨ੍ਹੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ।
100 ਮੈਂਬਰੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ 37 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ
ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੋ-ਸਦਨਾਂ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 435 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 100 ਮੈਂਬਰੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ 37 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਉਂਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਲਈ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਨੇਟ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦੇ, ਕਰਿਆਨੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦੀ ਜਨਤਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ'
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕਰਿਆਨਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 40 ਸਾਲਾ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਕਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਬਲਦੇ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ, ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਅਤੇ ਐਪਸਟਾਈਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਗ ਹੈ... ਇਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਹਨ।" ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਕਈ ਰਵਾਇਤੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਹਿਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਰਜੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਿਡਟਾਊਨ ਅਟਲਾਂਟਾ ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਚੋਣ
ਫੋਰਸਿਥ ਕਾਉਂਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਿਡਟਾਊਨ ਅਟਲਾਂਟਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੋਰੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ 2.8 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗੋਰੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜਿਸਦੀ ਗਿਣਤੀ 2000 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 200 ਸੀ, ਹੁਣ ਲਗਭਗ 48,000 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫੋਰਸਿਥ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਪਟੇਲ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੇਖਾਕਾਰ, ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ: ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
'ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ'
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੌਡ ਲੇਵੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਮੋਹਭੰਗ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, ਪਟੇਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ "ਡਰਾਇਆ ਅਤੇ ਧਮਕਾਇਆ" ਜੋ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਟੇਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ "ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ", ਪਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਉਸਦੀ ਰਾਏ ਪੁੱਛੀ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹਾਂ।" ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, 'ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕੁੜੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।'"
ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਵੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਹਰ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਹੋਵੇ।"