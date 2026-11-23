ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਡੈਲਟਾ ਉਡਾਣਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਅਟਲਾਂਟਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਠੱਪ
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਭਾਰ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
By ANI
Published : November 23, 2026 at 8:51 AM IST
ਅਟਲਾਂਟਾ: ਫੈਡਰਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (FAA) ਨੇ ਐਤਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਭਾਰ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਅਟਲਾਂਟਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਲਟਾ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਰਟਸਫੀਲਡ-ਜੈਕਸਨ ਅਟਲਾਂਟਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਡੈਲਟਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਬ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, 'ਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਉਡਾਣ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਜਾਰੀ
'ਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਫੈਡਰਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਡੈਲਟਾ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਭਾਰ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਫੈਡਰਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਅਟਲਾਂਟਾ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਲਟਾ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਟਲਾਂਟਾ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਡੈਲਟਾ ਇਸ ਦੇਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕਲੌਤੀ ਵਪਾਰਕ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸੀ।
ਕਈ ਉਡਾਣਾ ਰੱਦ
ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੰਪਨੀ ਸੀਰੀਅਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਡੈਲਟਾ ਉਡਾਣਾਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਡਾਣਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੀਰੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਰਟਸਫੀਲਡ-ਜੈਕਸਨ ਅਟਲਾਂਟਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ, 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਲਟਾ ਉਡਾਣਾਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ।
ਔਫਲਾਈਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭਾਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਏਅਰਫ੍ਰੇਮ, ਬਾਲਣ, ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਗੁਰੂਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡੈਲਟਾ ਟੀਮਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਸਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਡਾਣਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਜਦਕਿ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ। 'ਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼' ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, "ਡੈਲਟਾ ਟੀਮਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦਸਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਡਾਣਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ।" ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਟਲਾਂਟਾ ਹੱਬ 'ਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
- Ramoji Excellence Awards 2026:ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਫ਼ਰ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸਹਾਰਾ, ਮਿਲੋ 'ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਾਟਰਮੈਨ' ਨਾਲ...
- 'ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ'
- ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਤੰਜ