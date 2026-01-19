ਗੁਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦਾ ਤਾਂਡਵ, 10 ਦੀ ਮੌਤ, 60 ਲਾਪਤਾ
ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ।
By ANI
Published : January 19, 2026 at 10:43 AM IST
ਕਰਾਚੀ/ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਐਮਏ ਜਿਨਾਹ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਗੁਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 60 ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ
ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਚਾਰ ਹੋਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਚਾਅ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ।
Pakistan: Death toll rises to 10 after Karachi's Gul Plaza fire; around 60 still missing— ANI Digital (@ani_digital) January 19, 2026
Read @ANI Story | https://t.co/QDcHJE4HTP#Pakistan #Karachi #Fire pic.twitter.com/VPZUku1xZE
ਕੁੱਲ 22 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮਸ਼ਕਤ
ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਉਹ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਖਿੜਕੀਆਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਥੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਧਾਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ 22 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਗੱਡੀਆਂ, 10 ਵਾਟਰ ਬਾਊਜ਼ਰ, ਚਾਰ ਸਨੋਰਕਲ ਅਤੇ 33 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਥਰਮਲ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਜੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
I can't write what I saw. The misery I witnessed can't be put in words. Mothers crying for their young sons & daughters. Fathers waiting for his children bodies. Not just the bodies but recognisable dead bodies. State killed people in Gul Plaza fire. Administration killed them. pic.twitter.com/RzKElbpAeH— Waqas انگاریہ (@WaqasAalam) January 18, 2026
60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ
ਬਚਾਅ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮਾਂ ਅਜੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਾਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 58 ਤੋਂ 60 ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਿੰਧ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਨਾਮ ਮੇਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨਾਹ ਰੋਡ 'ਤੇ ਗੁਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।