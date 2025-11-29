ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ 120 ਤੋਂ ਪਾਰ
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 123 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 130 ਹੋਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।
ਕਡੂਵੇਲਾ (ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ): ਚੱਕਰਵਾਤ ਦਿਤਵਾਹਾ ਕਾਰਨ ਆਏ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 123 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 130 ਹੋਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੰਪਤ ਕੋਟੂਵੇਗੋਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ 43,995 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੀਐਮਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਟਾਪੂ ਤੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਟੂਵੇਗੋਡਾ ਨੇ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।" ਮੌਸਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੱਕਰਵਾਤ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈਂਡਫਾਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਲਾਨੀ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਲੰਬੋ ਤੋਂ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਡੀਐਮਸੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੇਲਾਨੀ ਨਦੀ ਆਪਣੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਭਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਘੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਚੱਕਰਵਾਤ ਡਿਟਵਾ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਅਜੇ ਵੀ ਟਾਪੂ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਭੇਜੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ "ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।"
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਫੌਜੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਐਮਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ 2016 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 71 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਜੂਨ 2003 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ 254 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।