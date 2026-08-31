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ਨੇਪਾਲ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ 903, ਚੀਨ ਨੇ 22 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਭੇਜੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ,ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

NEPAL FLOOD DEATH TOLL
ਨੇਪਾਲ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ (ANI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 31, 2026 at 3:05 PM IST

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NEPAL FLOOD DEATH TOLL ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 903 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪਰ 4,247 ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਠ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ। 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ-ਤਿੱਬਤ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ, ਚਿੱਕੜ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤੋਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਗਏ।

ਇਸ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ 9,435 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੀਨੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਚੀਨੀ ਪਾਸੇ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 550 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਵਗਦੀ ਭੋਟੇਕੋਸ਼ੀ ਨਦੀ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ 275 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 128 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।

ਚੀਨ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 2.2 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ

ਚੀਨ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2.2 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀ ਕੇਕਿਆਂਗ ਨੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਝਾਂਗ ਮਾਓਮਿੰਗ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਣਿਮ ਵਾਗਲੇ ਨੂੰ 350 ਮਿਲੀਅਨ ਨੇਪਾਲੀ ਰੁਪਏ (ਐਨਪੀਆਰ) ਦਾ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪਿਆ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਚੀਨੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਤੋਂ 200,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ 49 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲਾਪਤਾ

ਚੇਨਈ ਦੇ ਇੱਕ ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ 49 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਫਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਲਾਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ 49 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਲਾਪਤਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਫਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਾਰਵਲ ਨਾਗੱਪਨ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਫ਼ਤ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕੈਲਾਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਯਾਤਰਾ ਫਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

903 ਹੋ ਗਈ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਆਫ਼ਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 903 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,247 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

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ਨੇਪਾਲ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
NEPAL FLOOD DEATH TOLL

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