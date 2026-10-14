ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਚਾਈ ਜਾਨ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ।
Published : October 14, 2026 at 10:43 PM IST
ਕੋਲੰਬੋ: ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 27 ਸਾਲਾ ਅਨੋਜਨ ਸਿਵਰਾਸਾ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਿਰੁੱਧ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ (ਧਾਰਮਿਕ ਅਪਮਾਨ) ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਹੇਮਚੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ "ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ" ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਵਰਾਸਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਨੁਰਾ ਕੁਮਾਰਾ ਦਿਸਾਨਾਯਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਵਰਾਸਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਨਾਲ ਅਨੋਜਨ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਧੀਰਜ ਵਾਲੀ ਕੂਟਨੀਤੀ, ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਿਸਾਨਾਯਕੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨੋਜਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਲ-ਅਹਸਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਸਾਊਦੀ ਰਿਆਲ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟ ਉਸਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਡੇਲੀ ਮਿਰਰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਜ਼ਾਨਾ ਨਫੀਕ ਨਾਮਕ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿਵਾਦ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਅਰੁਣ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਫਿਰ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਰੁਣ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।