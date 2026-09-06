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ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਮੌਤ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੜ੍ਹ: ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ 12 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ

ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ, ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ, ਗਰਜਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ, ਜਿਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

NEPAL FLOOD ESCAPE LIFE
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਵਾਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਢੂੰਗੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ (ETV Bharat)
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By Dev Raj

Published : September 6, 2026 at 8:44 PM IST

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ਨੁਵਾਕੋਟ: ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। 26 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨੁਵਾਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਢੂੰਗੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ।

ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੀ ਨਦੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਸਾਥੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਵੱਜਿਆ।

NEPAL FLOOD ESCAPE LIFE
ਨੁਵਾਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਢੂੰਗੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ (ETV Bharat)

ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸਵੇਰੇ 9:15 ਵਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਰਸੁਵਾ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੜ੍ਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉੱਚੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।"

ਦੋਸਤ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ

ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ, ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ, ਨਦੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤੋਦੇ ਡਿੱਗਣਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਉਤਸੁਕ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸਦਾ ਦੋਸਤ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।

ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪੁਸ਼ਪਾ ਨੇ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਦਫ਼ਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਭੱਜ ਗਏ।"

NEPAL FLOOD ESCAPE LIFE
ਨੁਵਾਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਢੂੰਗੇ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ (ETV Bharat)

ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੀ ਨਦੀ ਤੋਂ ਚਿੱਕੜ ਭਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ, ਗਰਜਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨੇੜਲੀ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਸਥਿਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ, ਲੈਪਟਾਪ, ਬਿਸਤਰਾ, ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਗੁਆ ​​ਦਿੱਤਾ।"

ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਪੁਸ਼ਪਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸੱਟ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।"

NEPAL FLOOD ESCAPE LIFE
ਨੁਵਾਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਢੂੰਗੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ (ETV Bharat)

ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ 2015 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ।" ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੱਜਣ ਦਾ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਭੱਜੇ।

ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ

ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ 26 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ, ਰੇਤ, ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਇਸਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ।

ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਟੁੱਟਣ, ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਨ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ, ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਫਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (NDRRMA) ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1,341 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 589 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ 5,000 ਹੋਰ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਨੇਪਾਲੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 13,104 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ।

TAGGED:

NEPAL FLOOD
TRISHULI RIVER NUWAKOT FLOOD
NEPAL FLOOD ESCAPE LIFE
ਨੇਪਾਲ ਹੜ੍ਹ
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